新北市長侯友宜出席新北市「智慧城市企業服務廉政平台跨域論壇」。（王揚傑攝）

新北市政府舉辦「智慧城市企業服務廉政平台跨域論壇」。（王揚傑攝）

新北市政府今（10）日舉辦「智慧城市企業服務廉政平台跨域論壇」，邀請資訊科技領域產、官、學、研界代表分享交流。新北市長侯友宜與法務部廉政署長莊榮松特別出席，共同宣示與企業協力合作的決心，以誠信為本，打造新北成為永續發展、安區樂業的智慧城市。

侯友宜致詞時說，在智慧永續城市的藍圖中，新北市境內的資訊科技企業絕對是市府的重要夥伴，而公私部門的合作，以誠信為本的互利互惠，彼此共好，才能使新北市的智慧城市生態圈生生不息，也希望透過廉政平台協助企業落實遵循法令及社會責任，強化機關與企業團體交流，創造誠信正直企業文化，促進產業永續發展。

莊榮松表示，廉能是國家競爭力與優質投資環境的關鍵，企業服務廉政平台的功能即是協助企業強化誠信治理，倡議法令遵循提升商譽，並持續公私協力跨域合作，才能打造公私部門皆能受惠的合作環境，讓政府與企業成為實質夥伴關係。

論壇中法界、學界及業界代表分別以法務層面、企業治理與學術領域，探討誠信在企業經營的重要性。另跨域座談則由新北市政府祕書長林祐賢擔任主持人，與產、官、學、研領域代表，針對「從企業到城市的永續發展之路：以誠信為本」、「便民共榮：如何樹立公私部門互動新典範」與「以公私部門角度談營業秘密保護」等主題進行交流對談。