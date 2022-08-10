鴻海(2317)今（10）日召開線上法說，展望2022年第三季營收，董事長劉揚偉預期將約略持平第二季、仍可優於去年同期，並將全年營收展望自持平調升至成長，對下半年營運並不看淡，認為有機會優於上半年，但仍需持續密切觀察地緣政治、通膨及疫情後續發展狀況。

鴻海財務長黃德才表示，第二季毛利率提升，主要受惠營收規模擴大、美元匯率走升，配合費用管控得宜，帶動營益率提升。雖然業外因金融市場持續劇烈波動，持有基金評價損益較去年同期減少，淨利率仍略增。第二季資本支出454億元、年增21％。

鴻海董事長劉揚偉指出，鴻海第二季表現優於預期，反映較佳的產品組合與客戶結構，在需求減緩、供應鏈中斷背景下展現高度韌性。展望後市，由於第二季基期較高，整體而言對第三季展望較審慎一些，但仍可望優於去年同期，會持續密切地緣政治、通膨及疫情發展。

鴻海預期第三季營收將約略持平第二季、年增3～15％。其中，雲端網路產品估約略持平第二季、年增逾15％，元件與其他產品將季增逾15％、年增3～15％。電腦終端產品估季增、年增3～15％，僅消費智慧產品估季減3～15％、但約略持平去年同期。

劉揚偉指出，消費智慧產品因第二季基期較高、且進入新舊產品轉換期，預期第三季營收將略為季減、仍持平去年同期。雖然中低階消費產品需求有所雜音，但鴻海聚焦中高階產品，受通膨及景氣影響相對有限，因此對下半年營運並不看淡，預期將大致持平去年同期。

雖然近期市場對數據中心需求有些疑慮，但鴻海客戶對伺服器需求持續成長，尤其是雲端服務供應商（CSP）仍為今年最看好領域，預期會有雙位數成長。企業網通相關產品需求也增加，可望優於去年同期。整體而言，預期第三季雲端網路產品將年增雙位數。

電腦終端產品部分，雖然近期PC需求雜音較多，但鴻海客戶及產品結構相對良好，且具供應鏈管理優勢，可為客戶穩定得到較多零組件，預期第三季營收仍會成長。而連接器、鏡頭模組、聲學產品等元件及其他產品需求均會增加，營收將優於第二季及去年同期。

同時，鴻海調升全年營收展望預期，從原先約略持平調升為成長3～15％，主要由於元件與其他產品成長預期由3～15％調升至逾15％，其他產品預期展望則不變，雲端網路及電腦終端產品均將成長3～15％、消費智慧產品約略持平。

劉揚偉說明，基於上半年表現優於預期，以及目前對下半年能見度看法，對全年展望略有調整，預期將由原先的大致持平調升為成長。其中，消費智能產品展望雖維持持平，但自持平區間下緣調升至上緣，為帶動全年展望調升的主因。

至於元件及其他產品全年營收展望則略為下調，劉揚偉說明，主要反應集團組裝業務在第二季中國大陸封城期間未受影響，生產零組件優先供應內部使用，營收因全數認列於消費智慧產品中未能顯示。隨著各地陸續解封，預期下半年及全年營收均可望優於去年同期。