女星周冬雨和馬思純在2016年以《七月與安生》奪下第53屆金馬獎影后，創下金馬影史唯一雙影后首例，更是一部電影兩位主角同時入圍又得獎的傳奇範例，兩人當年更在後台抱抱親親，看得出兩人感情有多深厚；馬思純新片《斷橋》將在13日上映，周冬雨更特地出錢包場力挺，證明過了6年她們還是情同姊妹，讓影迷都十分羨慕。

馬思純和大陸人氣偶像王俊凱主演的電影《斷橋》將於8月13日上映，近日已開始預售，日前馬思純更現身粉絲群「催票」，表示這部電影是她生病以來第一部戲，對她來說特別重要，還透露自己有抑鬱症一事，休息一年左右才漸漸好轉；據悉，《斷橋》預售票房就已突破千萬，由此可見，馬思純在大陸人氣有多旺。

馬思純（圖左）和周冬雨（圖右）。(圖/ 摘自馬思純微博、摘自周冬雨微博)

馬思純新作品《斷橋》13日上映，周冬雨第一時間就包場力挺，粉絲一下就把預售票搶光。(圖/ 摘自微博)

有網友也注意到，當年和馬思純一起封后的周冬雨，特地包場支持情同姊妹的馬思純，第一時間就透過工作室發「觀影紅包」，且迅速就被搶光，讓不少想去的粉絲扼腕；影迷們對於兩人過了6年，還是支持彼此，被她們姊妹情閃到不行，還有網友貼出昔日得獎後親親的畫面，喊話要重溫《七月與安生》。

2016年第53屆金馬獎28歲的馬思純和24歲的周冬雨奪下雙影后，打破過去張艾嘉PK張曼玉、陳冲PK葉玉卿、章子怡PK楊紫瓊、李冰冰PK周迅等人爭后歷史，成為金馬影史唯一的雙影后首例。