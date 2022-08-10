第3屆高雄電競嘉年華將於8月27日、28日盛大展開，有別於前2屆活動，今年電競嘉年華特別擴大加入電競博覽會。（洪浩軒攝）

第3屆高雄電競嘉年華將於8月27日、28日盛大展開，有別於前2屆活動，今年電競嘉年華特別擴大加入電競博覽會，除了讓民眾了解電競歷史，也希望民眾跳脫對於電競的刻板觀念，而此次《特戰英豪》公開賽總獎金高達10萬元，市府邀請民眾一同體驗電競首都的熱情。

2022高雄電競嘉年華擴大舉辦，除了融入更多專業內容外，更搭上最夯的元宇宙風潮 ，民眾可以現場體驗AR、VR擴增虛擬實境互動遊戲體驗，也能體驗元宇宙相關科技概念場域，感受走出螢幕、跨越虛實的電競盛會，並享受高雄在地產業與電子競技結合的成果。

高市府運發局長侯尊堯表示，將於明年舉辦的亞運已經加入電競項目，代表世界趨勢已經愈來愈重視電競賽事，這也是高市府相當關心電競產業的重要原因，他們不斷精進電競選手、籌備賽事、轉播等能力，希望未來電競產業可以如同棒球、籃球等項目在世界發光發熱。

另外，今年高雄電競博覽會將邀請台灣虛擬及擴增實境產業協會舉辦知識講座，讓民眾了解元宇宙發展概念，現場也將展示電競的歷史發展，除了靜態展覽以外 ，同時引入產業實習體驗區，民眾可以現場體驗擔任電競主播賽評，了解電競幕後團隊的工作內容。活動現場也將舉行動漫音樂祭，邀請ACG圈內知名表演者展演，這也是此次電競嘉年華的一大亮點。

侯尊堯表示，電競產業包含美術設計、音樂、遊戲設計等，每個都是電競不可或缺的元素，他們期待透過此次高雄電競博覽會讓更多家長理解電競不只是打電動，而是一個可以多面向發展的產業。

高市府運發局表示，高雄電競嘉年華重頭戲《特戰英豪》公開賽已開放報名，此次總獎金高達10萬元，目前共吸引70多組好手報名參賽，線上預賽將於8月19日登場，優勝者入選決賽則於8月27日一決高下，《特戰英豪》公開賽報名時間截至8月16日，歡迎民眾踴躍報名參賽。