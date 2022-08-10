1名駕駛在國道發現正前方黑車突然停在路中，趕緊變換車道後，沒想到後方砂石車疑似反應不及，直接衝撞黑車車尾拖行一大段距離。（翻攝自Andy老爹臉書粉絲團）

國道1號南下林口段日前發生追撞車禍，知名試車手Andy老爹在臉書曝光影片，1名駕駛在國道發現正前方黑車突然停在路中，趕緊變換車道後，沒想到後方砂石車疑似反應不及，直接衝撞黑車車尾拖行一大段距離，前方不少車也被撞開，驚悚行車紀錄器影片嚇壞不少人。

Andy老爹在個人臉書粉絲團曝光車禍影片，1輛轎車行駛在國道中線，發現前方1輛黑車疑似故障停在路中央，因此減速變換車道至內車道，沒想到後方1輛砂石車疑似未保持安全距離又車速快，竟直接往前暴衝撞擊黑車車尾並一路拖行一大段距離，最後甚至再撞開幾輛車。

1名駕駛在國道發現正前方黑車突然停在路中，趕緊變換車道後，沒想到後方砂石車疑似反應不及，直接衝撞黑車車尾拖行一大段距離。（翻攝自Andy老爹臉書粉絲團）

影片曝光後，Andy老爹為此呼籲「各位愛車的煞車系統，記得一定要定期保養跟檢查，包含煞車油，來令片跟碟盤」，他說連續下坡時記得用檔煞，使用低速檔位，拉高轉速來降速，不要光用腳踩煞車，因為有可能過熱而導致煞車失靈，開車時也要常看後視鏡，時常保持危機意識。

其他網友留言「前車很難躲，要看到後面第2台車以上狀況有點困難度」、「車主不但觀前也顧後，防衛性駕駛」、「高速公路減速時，一定要順便看後照鏡有沒有白癡沒有減速」、「真的開車不是只有看前面，急煞時一定也要看後面」、「閃過後面的車子這真的運氣佔八成，但是也太恐怖了」、「影片駕駛給個讚」。