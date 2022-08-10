俗話說「風水輪流轉」，好運不會只圍繞在同一個人身上，衰運也不可能一直折磨一個人。運勢命理網站《靈匣網》分享，雙魚座、巨蟹座、射手座、獅子座、處女座過去可能過得不太順利，但熬到年底就能翻身，尤其處女座職場、情場兩得意，把握機會可以更上一層樓。

▎雙魚座：耐心等待

雙魚在過去一段時間裡並不是很順利，尤其財富方面，並沒有達到自己預期結果，不過雙魚沒有因為一時的不如意就懷疑自己，仍堅持理念，不斷努力，因此回報也將於2022年底到來。

年底雙魚的財運慢慢抬頭，正財更是穩定發展，略有提升，而讓人驚喜的是，雙魚將會有一筆意外之財，能解決目前因金錢而存在的煩惱，同時家人們也會給予雙魚很大的鼓勵。

▎巨蟹座：習慣扭轉局面

巨蟹踏實、節儉，從不會亂花錢的他們，手中都有一筆存款，除了買東西犒賞自己外，若碰上緊急事件也可以當緊急預備金使用，由此可見，巨蟹不僅有好的理財觀念，對用錢規劃還十分仔細。

2022年底巨蟹的好運主要體現在財運上，也因為良好的金錢觀，讓巨蟹有了發展的機會，只要努力生活就能好運連連、財運爆棚。

▎射手座：確保心態積極

對追求自由的射手來說，工作的目的不過是為了解決溫飽問題，但在2022年，射手會突然發現自己工作的意義所在，並在職場上投入極大的熱情，不需要特別督促，射手都能及時完成工作，而這些積極努力，也都被同事們看在眼理。

年底射手的偏財運不錯，可以試試看彩券之類高額回報且需要一定運氣的東西，另外今年射手的桃花運也非常旺盛，想要脫單的射手應該把握機會。

▎獅子座：時間帶來運氣

往事隨風，過去就讓它過去吧！2022年底獅子的運勢是越來越好，各個方面都會有很好的結果。工作方面，努力的獅子有升職加薪的機會，同時有可能成為部門主管，一步步往上走；財運方面，正財在好運的加持下蒸蒸日上，就連副業也是如火如荼，能給獅子帶來不小的一筆財富。

另外，獅子不用太過擔憂健康狀況，可能偶爾會有小病小痛，但只要及時就醫、按時吃藥，就不會有太大的問題。

▎處女座：抓住機會翻身

2022年底處女的運勢也非常好，呈現出不斷攀升的趨勢，不論生活、工作都能照顧得很好。工作方面，處女有機會負責一些大型項目，記得抓住機會，表現出色就有升職可能，甚至能在整個行業中占有一席之地，收入更是不用說，必能滿載而歸。

感情方面，有伴的處女感情穩定，有機會進入結婚階段，兩人甜蜜的生活在一起，至於健康狀況也不用太過擔憂，但建議處女堅持鍛煉，會有很多好處，尤其是整天坐辦公室的處女。