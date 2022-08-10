普丁下令入侵烏克蘭，遭歐盟制裁之下，拿不到飛機零件，部分俄羅斯航空已開始拆解空巴新機或是俄製噴射客機零組件，以挖東補西的方式來維持基本運作。知情人士透露，由於「每個零件都有各自編號」，出貨前必須通知波音和空巴，因此不論是大陸或是杜拜，幾乎沒有國家會同意供貨給俄羅斯。

路透報導，俄羅斯大部分機隊由空巴、波音等西方客機組成，因此在維修保養上，必須仰賴國外生產的零件，但受到西方制裁影響，相關零組件短缺，只好從國產機、甚至新機拆卸下來，組裝到其他客機上。

消息人士指出，目前有一架「全新空巴A350」 和一架俄國製蘇愷超級噴射機100（SSJ－100），以及幾架波音 737 和空巴A320目前已停飛並正在拆卸。其中SSJ-100和空巴A350由俄羅斯國營航空Aeroflot營運。

事實上，俄製蘇愷超級噴射機100也嚴重依賴外國零組件。知情人士說，俄方已從一架超級噴射機上拆下一組發動機，以便讓另一架客機繼續飛行。

一位西方航空業者表示，俄羅斯飛機被拆解「只是時間早晚的問題」，對工業發達的俄國來說，在制裁上路一年內，要能夠保持現代噴射機運行將是一大「挑戰」，

報導指出，截至去（2021）年底，國營Aeroflot航空機隊近80%由波音和空巴的飛機組成，包括134架波音和146架空巴，還有近80架蘇愷SSJ-100。據統計，自7月底以來，Aeroflot已有多達50架飛機停飛。

知情人士指出，俄羅斯很難以從其他國家獲得零件供應，因為亞洲、中東的公司也擔心西方對俄祭出二次制裁。由於「每個零件都有各自編號」，在出貨前必須通知波音和空巴，因此不論是大陸或是杜拜，幾乎沒有國家會同意供貨給俄羅斯。

6月，克里姆林宮建議航空公司使用自己飛機的零件，來維護外國製造的噴射式客機，目的是讓這些飛機至少飛行到 2025 年。