詐騙集團假冒衛生福利部的防疫紓困補貼網站。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

新冠肺炎疫情造成全台超過475萬人次確診，最近竟有歹徒利用民眾確診居家隔離時，假冒衛生福利部防疫紓困補貼專案詐財。台南市50歲吳姓女子居隔期間收到詐騙集團的iMessage簡訊，經依指示上網輸入資料後，連續被2家銀行自動扣款共5次，合計損失8萬5000元。經警方協助通知銀行帳戶止付，防止吳女的存款再被轉出，並透過視訊問訊製作筆錄後，她才如釋重負。

據了解，疫情延燒2年多，行政院從2020年起編列經費，陸續推出4波紓困振興措施。不過，直到本月初，各地警方才陸續獲報，有詐騙集團假冒衛福部紓困專案詐財，提醒民眾留意。

台南市警四分局育平派出所9日晚間接獲吳姓女子電話報案，指被歹徒詐騙，銀行存款持續被轉出，但因目前確診居家隔離中，無法外出前往警所報案，讓她心急如焚。

育平所警員吳重諭獲報後，初步詢問吳女被騙過程後，先協助對方完成銀行帳戶止付，防止存款繼續被轉出；接著，再透過視訊問訊製作筆錄，完成報案程序。

警方調查，昨天下午吳女的手機，突然傳來1封iMessage簡訊，提醒她可申請衛福部防疫紓困補貼，還附上網路申請網址。吳女因確診居家隔離中，誤以為這是政府提供的服務，不疑有他即複製該網址瀏覽，並依指示輸入個人資料及持有的銀行帳戶資料。

不料，當她輸入相關資料後，馬上收到多組驗證碼，經將驗證碼輸入後，不久即分別收到網路銀行通知說，已經透過儲值悠遊付的方式扣款，分別被2家銀行自動扣款5000元至4萬元不等，合計8萬5000元，此時她才驚覺遭到詐騙，立即打電話向警方報案。