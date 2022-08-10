國民黨高雄市長參選人柯志恩近日頻對市政提出質疑，其中點出高雄消防人力不足及火災發生次數高，讓市民無法安心生活。這讓消防局今特別發出說明稿，表示自陳其邁上任後針對消防人力持續擴編及補充，預算員額將由原1611人增加至1750人。

針對高雄市長陳其邁施政成績，國民黨高雄市長參選人柯志恩直指數據看似漂亮，但是其中仍有很多問題，更特別點到高雄消防狀況。新聞稿中提到，依據消防署統計年報的資料，去年全國共發生2萬1684次火災，其中高雄市的火災發生2867次，依然是六都最高，為13.2％。而高雄市的消防員服務比問題，到今年4月底為止，高雄市的消防人員平均1人要服務1763位市民，高居全國第一。

對此，市府消防局今特別發出澄清稿，並表示消防局編制人數1614人、預算人數1611人，是前高雄市長韓國瑜時期的舊數據，更強調，自從陳其邁上任後，於去年1月批准編制人力提升至1805人，人力與服務人口比提升至1：1521人，並於今年5月將預算人力提升至1750人。

有關火災發生件數部分，高雄市從2019年至2020年，近3年火災次數均為2700至2800件左右，並未明顯差異。另統計今年上半年火災件數共1093件，較去年上半年1996件，減少了903件，降幅高達45.2％。

此外，在預算部分，消防局今年增編6億4747萬元達28億9000萬元，較去年增加近28％，增幅歷年最高。強調持續強化救災救護量能，維護市民財產安全。