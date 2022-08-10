男子渾身酒氣肇逃又拒測 警仍依法逮人送辦

北市一名48歲詹姓女子，日前晚間10時許，騎車行經民權東路四段與光復北路口停等紅燈時，突然遭後方車輛追撞，導致詹女倒地受傷，但肇事駕駛不但未下車察看，反而繼續往前行駛，然後下車徒步逃逸。

松山分局東社派出所獲報趕抵現場，發現詹女左髖部挫傷、左後大腿挫傷，肇事駕駛將車開至民權公園前即棄車逃逸，警方在附近展開攔查，終於找到滿身酒氣的48歲吳姓男子。

渾身酒味的吳男坦承開車肇事逃逸，但堅持拒絕酒測，警方認為他涉犯公共危險及肇事逃逸情節重大，遂將他帶回偵辦。警詢後，全案依公共危險罪嫌移送法辦。