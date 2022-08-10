台大認定前新竹市長林智堅碩士論文抄襲，並撤銷學位，但蔡英文總統今卻表態力挺林清白。中廣董事長趙少康質疑，蔡是否要以捍衛自己學歷經驗挺林？寧可賠上民進黨全黨也要救林？蔡已是向學術界及全民宣戰，要父母怎麼教導小孩？

趙少康說，蔡英文稱林智堅所提出證據，台大學術倫理委員會都沒有採納，黨內只要完整看過兩本論文的人，都相信林沒有抄襲，批評「蔡英文妳是笨？還是蠢？是被人蒙蔽？還是自己騙自己？妳到底有沒有是非？」

趙少康表示，台大學倫會認定林智堅論文抄襲證據充分、理由充足，不知道林到底還在瞎扯什麼，把自己當成受害者，然後向黨內取暖，真的太低俗了；但林從一開始就扯謊，蔡英文還選擇包庇，已是共犯結構。

趙少康批評，台大認定林智堅論文抄襲後，身為民進黨主席的蔡英文非但沒要林智堅道歉、退選，反倒要求黨內全體力挺林，不能有意見，硬挺抄襲的林，看扁全民，貶低所有知識分子，「是可忍，孰不可忍」。