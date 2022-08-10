備受關注的台中市豐原轉運中心營運移轉（OT）案，10日由台中市交通局長葉昭甫與台灣全聚德董事長黃丁士共同簽約，預計9月上旬第一階段停車場及轉運中心啟用。未來將引進至少25條市區客運路線進站，民眾還可在轉運中心逛街、用餐及喝咖啡，打造成為山城地區的交通樞紐。

葉昭甫表示，豐原轉運中心完成招商作業後，雙方積極進行議約程序，並籌備簽約前相關事宜，10日順利完成簽約，預計9月上旬第一階段停車場及轉運中心啟用。在第一階段營運成功後，第二階段將以商場營運為目標，透過商場及停車場空間，有效匯聚人潮，同時活絡區域經濟發展，為豐原地區帶來嶄新氣象。

豐原轉運中心緊鄰台鐵豐原車站，是豐原與山城地區重要的交通引擎，規劃將引進至少25條市區客運路線進站，除提供296席汽車位及849席機車位，也有國道客運往來豐原至台北，對民眾來說，無論是自行開車或公共運輸轉乘，都相當便利。

葉昭甫說，豐原轉運中心由台灣全聚德公司獲選為最優申請人，除一樓轉運中心設有7席客運月台（含2席儲車使用）外，也規劃購物花車及假日市集，結合轉運中心搭車民眾聚集的人潮，升級轉運中心候車時，創造的商業效益。

轉運中心的二樓規劃1,425.6平方公尺商業空間，以餐飲及超市型商場為導向，並引進咖啡廳，將商業空間打造為更具質感的休閒空間；三至五層及地下二層停車場，則導入智慧服務，提供多元繳費方式。

葉昭甫指出，豐原轉運中心規劃投資期間7年，經評估營運績效良好，約滿後得定約1次，並以7年為限。

交通局將持續推動台中市立體停車場BOT及OT案等促參案，透過民間資金投入公共建設，提升興建與經營效率，有效紓解當地停車需求、活絡經濟，歡迎各界投資台中，一起拚經濟。