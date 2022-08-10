台塑企業表示，配合國際金融穩定委員會成立氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）建議指引，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）、南亞科（2408）、南電（8046）、台塑勝高（3532）、福懋（1434）及福懋科（8131）9家上市公司已於2021年登錄支持TCFD倡議，並於2022年初次發行個別公司的TCFD報告書。

台塑企業強調，除獨立發布TCFD報告書之外，企業多年來已持續參與CDP（Carbon Disclosure Project國際碳揭露計畫）的氣候變遷問卷評鑑，在2021年公布的結果中，南亞科榮獲「領導級A」的優異成績，台塑、南亞、台化、台塑化、南電及福懋6家上市公司也獲得「領導級A-」佳績，顯見各公司推動永續發展努力已獲致良好成效，並獲國際權威機構肯定。

台塑企業指出，參照TCFD建議指引，闡述公司監督推動永續之治理組織，及鑑別氣候相關風險與機會，據以訂定因應策略與風險管理機制，並設立減碳目標及衡量指標，以減緩對公司業務及財務的影響，提升因應氣候變遷的韌性。

以台塑、南亞、台化、台塑化等石化及塑膠相關產業公司之TCFD報告書為例。在治理方面，公司於董事會轄下設置「永續發展委員會」，監督公司落實推動因應氣候變遷等永續事項。

其次，在策略與風險管理方面，經評估政府徵收碳費政策為公司面對的重大風險，相對地，開發節能減碳製程及低碳產品則為公司的發展機會。因此，除持續推動節能節水、循環經濟、導入AI技術優化製程及提高資源使用效率外，也同步推動各項減碳措施，包括：改置燃氣鍋爐，導入生質原物料、廢棄物衍生燃料等低碳技術，並建置太陽能、水力發電及風電等再生能源，同時進行碳捕捉封存利用及氫能等技術研究。

另外，因應全球減碳趨勢及市場客戶提高低碳產品需求，各公司早已積極研發回收再利用的低碳綠色產品，並開發綠電設備材料等新市場，提前布署各項發展契機，朝低碳經濟轉型前進。

在目標與指標方面，各公司也均訂定短期（2025年）及中期（2030年）的減碳目標，並設定再生能源、回收再利用及再生料產品銷售等指標比例，長期係以2050年達到碳中和為願景。