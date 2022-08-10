聚鼎（6224）10日召開董事會通過上半年財報，由於受整體大環境景氣不佳影響，加上轉投資美國散熱板廠TCLAD虧損，上半年獲利跳水，年減85.2％，累計淨利4,294萬元，每股稅後純益0.5元，其中第二季意外轉虧，每股淨損0.43元。

聚鼎表示，該公司主要有電子元件和散熱兩個產品事業部，其中電子元件事業主要產品為PPTC，該產品廣泛應用在PC/NB及手機等消費性電子產品市場，由於消費性電子市場需求今年度呈現大幅下滑，嚴重影響該公司營收和獲利。

另外，因該公司約有60％產能位於昆山地區，第二季當地因疫情而實施封控措施，也衝擊到該公司正常營運。

在散熱事業部分，主要應用為車用和高速運算市場，也同樣受到景氣的影響。然造成第二季虧損的原因，主要來自於去年年中才接手的美國散熱板廠TCLAD，因疫情因素，該轉投資案延緩了約一年才完成，接手後的整頓期間，遭逢全球供應鏈失序及景氣反轉，原物料價格及運費大幅走揚，而年初俄烏戰爭開打，及之後通膨持續加溫，讓經營更加困難。

面對經營困境，TCLAD已啟動改善調整計畫，削減支出並積極進行產銷系統整合，以降低原物料上漲等因素所造成的衝擊；同時重新檢視存貨狀況，修正部分系統誤差並於Q2從嚴認列可能的存貨跌價損失，期能早日達到損益兩平進而獲利。

過去兩年由於疫情關係，消費性電子市場供需出現大幅度的波動。展望未來，整體產業隨疫情因素的影響降低和庫存逐漸去化，供應鏈應會慢慢恢復常態；而因應美國品牌手機即將於第三季發表，該公司業已啟動PPTC的備料，預期對於下半年之營收和獲利將皆有助益。

另外，散熱基板在電源模組的應用方面，陸續取得廠商認證，下半年準備進入量產；車用頭燈應用，也有歐洲車頭燈模組廠的訂單挹注；美國子公司預期調整後虧損將逐漸縮小。因此，預估下半年整體業績與上半年相比仍可以維持一定成長。