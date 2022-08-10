台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文嚴重抄襲，撤銷他的碩士學位。對於台大指出林智堅論文內容有問題，林智堅回應，他的論文的品質也許不夠好，但「我沒有抄襲這是事實」。不過卻又被網友抓包，跟日前余正煌律師轉述的說法幾乎一模一樣，引發熱議。

林智堅今日上午參訪桃園區土地公文化館後接受聯訪，有媒體詢問，對於台大指出英文錯誤、研究「槓桿者」等細節，林智堅是否能說明差異性？林智堅回應，因為他是在職生，論文的品質也許不夠好，這是可以被檢視、批評的，但是「我沒有抄襲，這是事實」。

有PTT網友發現，余正煌委任律師張祐齊曾在7月28日轉述余正煌的心情，表示他認為大家可以說他論文寫得不好，論文有瑕疵需要改進，但他不能接受被說抄襲，讓他直呼「連這種東西都能抄，我的抄人！」

對此，許多網友紛紛回應「連聲明都可以抄，笑死」、「林智堅現在跟NPC沒啥差，一直講屁話」、「這麼剛好，連聲明都寫得很像，靈魂伴侶？」、「這個聲明，我們小智很早就有構思了，被余搶先」、「連聲明都不放過，搞笑欸」。