「新北市高級中等以上學校學生獎學金」獲選名單7月29日公告，今年完成線上註冊申請共4182名，高中職組錄取445名、每人1萬元；大專院校組錄取335名，每人2萬元，教育局共發出1115萬元獎學金，780名新北學子受惠。教育局長張明文表示，藉由獎學金發放，關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子，讓他們能在求學路上心無旁鶩，繼續堅持自己的夢想。

連續3年獲獎的穀保家商時尚造型科三年級同學卓恩卉表示，自己是猶豫不決及缺乏自信的人，就讀國中時，參加國中技藝班，過程中對職校課程有了更近一步的了解，也發展出了興趣，並累積自信，學習一技之長。因此升高中時，毫不猶豫的選擇就讀技職學校，上了大學後，自己會好好運用獎學金，讓大學生活更精彩、更豐富。

同樣是連續3年獲獎的三重商工資料處理科三年級黃宇玟表示，家中有四個孩子，父母為了給他們良好的生活品質，每天都不辭辛勞的工作，父母的用心自己都銘記在心裡。所以她要求並督促自己要用功讀書，努力爭取獎學金，只希望能替父母親分擔一些家裡的經濟負擔，讓他們能夠稍微輕鬆一點。她也勉勵學弟妹們，遇到挫折或困難都不要輕易放棄，人沒有十全十美的，要讓自己從錯誤中學習並成長。

來自復興商工廣告設計科三年級的程念慈，堅持不懈、不畏困難的她，對自己期望很高，從學習舞蹈到廣告設計，在藝術領域不斷的自我精進，喜歡塗鴉的她也通過了人像素描認證最高階，同樣也以優異的成績獲得獎學金。

教育局長張明文表示，新北市辦理提供高中職以上學生獎學金的政策，鼓勵新北優秀學子能夠堅定自己的人生方向，並且優先錄取低收入戶及身心障礙的弱勢學生。新北市高級中等以上學校學生獎學金辦理至今已有13年，共造福1萬140位學子，累積發放上億元獎學金。