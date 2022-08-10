近期有不少基隆民眾投訴，家中自來水變得較混濁，基隆市中正區及和平島也因為貢寮堰缺水，進行分區供水。台灣自來水公司第一區管理處表示，水質問題自10日起將陸續改善，中正區則將調配供水。

近來北部山區降雨較少，基隆有民眾近期發現，家中自來水似乎變得比較混濁，甚至有裝置濾水器的民眾，也發現濾芯變色的速度加快。另外，也有民眾反映，基隆市中正區正濱路及和平島附近，自上周起，供水就不足。9日晚間自來水公司也派遣水車至正濱路26巷，供民眾取水。另外，日前信義區美的世界社區也發生水壓不足的狀況，也讓民眾質疑，為何在雨都的基隆，還會缺水。

對此，台灣自來水公司副處長李基城表示，近來基隆市民眾用水的問題，其實追根究底，是同一件事情。他指出，首先是因為基隆中正及信義區的用水，來自於新北市雙溪區的貢寮堰，由於近期降雨較少，從貢寮堰供應水量降低。

自來水公司為解決這個問題，由水量較為豐沛的暖暖淨水廠加壓供應給新山淨水廠，以解決中正區及信義區用水不足的問題。而然，因為暖暖淨水廠加壓供水，也將供水管道中的雜質帶進民眾家中，才會導致部分民眾反應水質變得混濁。

隨著9日開始，暖暖淨水廠恢復原有水壓，並進行消防栓排水作業，以解決水質問題。也直接導致處於供水管線末端的中正區及信義區供水不足。甚至10日上午正濱里、正濱國宅一帶，仍然處於停水狀況，到中午左右才恢復供水。

李基城指出，自來水公司自10日起開始新一波的調節方案，將會盡力調節，希望確保民眾用水。但由於夏季炎熱，民眾的用水量較大，也同時呼籲民眾，最近北部山區的降雨較少，請民眾節約用水。