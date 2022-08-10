日前有民眾發現所購賣的快篩試劑無法顯示檢驗結果，新竹縣調查、台北市調查處接獲檢舉，揪出大鑫公司採購杭州艾康公司快篩冒充美國進口快篩，新竹地檢署深入追查發現大鑫公司執行長黃南競、負責人朱壽暉、助理李紫綺等人多次偷天換日，將大陸製快篩換貼美製，使外觀符合大鑫公司專案核准內容後而輸入。統計3人以此犯罪手法，輸入非法快篩試劑總量為275萬4300劑，犯罪所得為新台幣8632萬9177元。新竹地檢署偵查終結，以涉犯加重詐欺等案件對3人提起公訴。

黃南競、李紫綺去年11月任職醫優科技時，因熟識杭州艾康生物技術業務人員，有進口該公司所產快篩的管道，為賺取價差，企圖在今年2月進口該公司4890劑快篩，但因包裝印有杭州等字樣，遭到關務人員認定醫優公司專案核准內容不符，未予放行。

離職後的黃南競、李紫綺與大鑫公司簽訂合作契約，擔任大鑫公司體外診斷事業處執行長及助理，並為大鑫公司向衛生福利部申請專案輸入Covid-19 抗原快篩試劑，與朱壽暉合謀，循前模式輸入非法快篩試劑，並去除外紙箱上貼有生產廠商為中國艾康公司及中國製造等標籤，改貼上Made in USA、Flowflew COVID-19 Antigen Home Test等文字標籤，使外觀符合大鑫公司專案核准內容後輸入。

黃、朱、李3人於今年5月間，又陸續向杭州艾康公司購買Rapid Test快篩試劑，以相同手法偷天換日改包裝輸台販售。3人更找上大陸深圳三加一公司，以每劑人民幣9元至10元的價格，購買60萬劑來源不明品名為Flowflex TestKit 25 test per pack快篩試劑，如法炮製重新包裝、裝箱，使外觀符合大鑫公司專案核准內容後，再度闖關輸入台灣。

防疫專責檢察官翁貫育指揮新竹縣調查站、台北市調查處，於今年6月13日持搜索票，至黃南競、李紫綺、朱壽暉位於新北市、台北市住居所、辦公室、倉儲公司等地執行搜索，並向新竹地方法院聲請羈押禁見黃南競獲准。

經新竹地檢署清查後，黃南競、李紫綺、朱壽暉以此犯罪手法，輸入非法快篩試劑總量為275萬4300劑，犯罪所得為新台幣8632萬9177元。新竹地檢署為避免被告因犯罪而坐享犯罪所得，先後逕行扣押、向法院聲請扣押大鑫公司、李紫綺及其公司所屬新台幣、外幣帳戶存款，折合約2943萬餘元，並扣押朱壽暉位在新北市樹林區的不動產。

新竹地檢署認為黃、李、朱3人所為以構成共同詐欺取財既遂或未遂、明知未經核准擅自輸入醫療器材而販賣等罪嫌，被告大鑫公司則因代表人及從業人員執行業務犯醫療器材管理法等規定科以罰金刑，並請求法院依刑法沒收犯罪所得。