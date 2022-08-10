【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》日(5)前宣告，將於8月15日至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」舉辦夏日限定「翻玩楓潮積木展」，現場將設置遊戲體驗機台，還有互動小關卡等待玩家們挑戰，官方特別打造17周年限定周邊「楓葉紀念贈品」，搭配全台唯一樂高認證大師「黃彥智」打造的巨型4米高楓葉積木牆，號召玩家們拍照打卡免費拿周邊！官方同步於今(10)日搶先釋出翻玩楓潮互動網頁，線上完成積木拼圖，將抽出500份「楓葉紀念贈品」，讓其他地區的玩家們也有機會收藏！

《新楓之谷》睽違2年！再度推出玩家們喜愛的「楓之谷探險隊」副本，《新楓之谷》於即日起至9月6日，推出全新海外副本「楓之谷探險隊．迷霧島的遺產」，玩家必須前往無人島保護重要遺跡，同時需要挑戰荒島生存，在島上採集資源、打造裝備、製作料理，同時抵禦各種怪物，成功完成任務可取得稀有限定道具「古代石板複製品圖騰」及「噴石岩輪迴星火」，敬請把握！