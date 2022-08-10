學生的本分無非是靠自己的努力完成學業，不抄襲、不敷衍，更是許多教授對於報告的基本要求。日前有大學生討論「湊字數神器」，只要輸入主題和字數限制，一秒就能生成煞有其事的文章，甚至還有人因此順利繳交作業，拿到60分，讓許多網友看了驚呼「太好用了吧」。

被網友稱做「湊字數神器」的系統，其實正名應為「唬爛產生器」，一名網友曾在論壇《Dcard》發文表示，有投機的同學分享，某堂課的心得報告只要使用「唬爛產生器」就能拿到分數，起初原PO還對此半信半疑，不料同學最後居然「60分爽過」，讓原PO內心非常不平衡。

有網友看到同學使用「唬爛產生器」交報告，居然60分通關，讓他內心覺得不平衡。（圖／擷取自Dcard）

原PO認為，基本上只要有用眼睛看，就知道這份報告不是認真寫的，更不可能是本人撰寫，「如果說認真寫的人都90幾分就算了，但我辛辛苦苦寫了1500字心得，只拿到75分，完全不懂教授打分數的依據是甚麼」。

其實過去在論壇《Dcard》、《PTT》就有許多人討論使用「唬爛產生器」偷懶交報告，有人笑說，「相見恨晚QQ」、「太好用了吧」、「真的滿煞有其事的」、「我通識寫心得就用這個，當然還是要稍微改一下，讓語氣通順一些」、「這很神啊！湊字數神器」、「老師一開學就通令不准用，否則零分」。

有不少大學生熱議「唬爛產生器」，還有人笑說相見恨晚。（圖／擷取自PTT）

據了解，唬爛產生器是由台大資工系的學生研發，經《中時新聞網》實測，在主題欄輸入「論文」，並限制字數50字，按下產生鍵即可一秒生成文章，不過其內容多半拼湊名人語錄，讓人不知所云：「愛因斯坦曾經認為，人只有獻身於社會，才能找出那實際上是短暫而有風險的生命的意義。這段話的餘韻不斷在我腦海中迴盪著。可是，即使是這樣，論文的出現仍然代表一定的意義」。