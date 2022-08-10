頭份為恭醫院中醫部醫師李俐雯展示以針灸調理中風患者效果非常好。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份為恭醫院中醫部醫師李俐雯展示以針灸調理中風患者效果非常好。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市為恭醫院與台中市中國醫藥大學策略結盟後，新設中醫部，月前1名60歲張姓病患，平常從事勞力工作，有高血壓、高血脂，卻沒有規律服藥，早上起床後突然發現左側肢體無力、口齒不清，被緊急送醫治療經頭部電腦斷層後發現是腦部血管阻塞，經規律服用藥物，配合每週3次針灸及復健，一個多月後已能拄拐杖獨自行走，三個月後已恢復正常行動，可自理生活。

為恭醫院中醫部醫師李俐雯表示，近年腦中風年齡層逐年下降，罹病後對家庭的造成巨大的衝擊，現台灣一年約有10萬人罹病，1萬2千人死於腦中風，死亡率僅次於癌症。中醫典籍對於中風的治療有詳細而豐富的記載，中風後大多表現為血瘀、氣滯、氣虛的體質，針灸能幫助降低中風後的腦部發炎及水腫，促進腦部血塊吸收、加強腦部循環。中醫治療腦中風的最大特色，是能以望聞問切，依個人需求選擇不同的經絡處理，以身體穴位結合頭皮針、皮膚雷射等新療法，來加強療效。

李俐雯說，研究以巴氏量表和美國國家衛生院腦中風評估表，來評估中風患者接受中西醫結合治療前後的表現，結果顯示，接受針灸治療的患者肢體張力、肌肉疼痛有明顯的減輕！證實針灸對於中風患者肢體無力、語言及吞嚥、認知障礙、情緒憂鬱等皆有助益，並且能有效降低2二度中風的機會，降低中風後的死亡率，已發表多篇論文刊登於國際期刊。

李俐雯進一步表示，中國醫藥大學與為恭紀念醫院策略聯盟後，新設的中醫部能夠帶給中港溪民眾多1種治療方式，中國醫藥大學附設醫院針灸團隊已執行健保署「西醫住院病患中醫輔助醫療與中醫優質門診照護試辦計畫：腦血管疾病照護」10年以上的時間，經驗豐富，患者若符合疾病的補助標準，可以中醫針灸、藥物輔助中風後的西醫治療，歷年來申請中醫診療計畫人次的穩定增加，也反映出病患對於中醫會診輔助治療的肯定與需求。中風後患者經西醫住院治療時，經主治醫師評估後可會診中醫協助治療，在出院後也可同時配合中醫針灸、藥物及復健，以加快復原速度。