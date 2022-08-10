頭份市為恭醫院與台中市中國醫藥大學策略結盟後，新設中醫部，月前1名60歲張姓病患，平常從事勞力工作，有高血壓、高血脂，卻沒有規律服藥，早上起床後突然發現左側肢體無力、口齒不清，被緊急送醫治療經頭部電腦斷層後發現是腦部血管阻塞，經規律服用藥物，配合每週3次針灸及復健，一個多月後已能拄拐杖獨自行走，三個月後已恢復正常行動，可自理生活。
為恭醫院中醫部醫師李俐雯表示，近年腦中風年齡層逐年下降，罹病後對家庭的造成巨大的衝擊，現台灣一年約有10萬人罹病，1萬2千人死於腦中風，死亡率僅次於癌症。中醫典籍對於中風的治療有詳細而豐富的記載，中風後大多表現為血瘀、氣滯、氣虛的體質，針灸能幫助降低中風後的腦部發炎及水腫，促進腦部血塊吸收、加強腦部循環。中醫治療腦中風的最大特色，是能以望聞問切，依個人需求選擇不同的經絡處理，以身體穴位結合頭皮針、皮膚雷射等新療法，來加強療效。
李俐雯說，研究以巴氏量表和美國國家衛生院腦中風評估表，來評估中風患者接受中西醫結合治療前後的表現，結果顯示，接受針灸治療的患者肢體張力、肌肉疼痛有明顯的減輕！證實針灸對於中風患者肢體無力、語言及吞嚥、認知障礙、情緒憂鬱等皆有助益，並且能有效降低2二度中風的機會，降低中風後的死亡率，已發表多篇論文刊登於國際期刊。
李俐雯進一步表示，中國醫藥大學與為恭紀念醫院策略聯盟後，新設的中醫部能夠帶給中港溪民眾多1種治療方式，中國醫藥大學附設醫院針灸團隊已執行健保署「西醫住院病患中醫輔助醫療與中醫優質門診照護試辦計畫：腦血管疾病照護」10年以上的時間，經驗豐富，患者若符合疾病的補助標準，可以中醫針灸、藥物輔助中風後的西醫治療，歷年來申請中醫診療計畫人次的穩定增加，也反映出病患對於中醫會診輔助治療的肯定與需求。中風後患者經西醫住院治療時，經主治醫師評估後可會診中醫協助治療，在出院後也可同時配合中醫針灸、藥物及復健，以加快復原速度。
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