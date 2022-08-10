台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論。許多網友紛紛灌爆蔡英文臉書，甚至還在網路論壇及相關新聞連結下方留言，紛紛表示「一人拖全黨下水」，引發討論。

蔡英文今日在中執會上表示「許多黨內的同志，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」，更直言「我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白」，同時蔡英文也強調，對外，民進黨團結自信，面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

沒想到此舉卻讓網友們灌爆蔡英文的臉書粉專，紛紛留言猛轟「拖全黨一起下水瞎挺，證據都夠明顯了，民進黨繼續失智下去吧」、「帶整個黨顛倒是非，扭曲事實」、「連台大都黑，台灣學術倫理蕩然無存」、「這基本上就是當死忠的白癡」、「想不到21世紀還能看到指鹿為馬」、「我退追蹤了，對妳真的失望透頂」、「一人毀全黨，坐等年底輸到脫褲再來謙卑」。

而在PTT論壇上更是引爆輿論，紛紛留言表示「ㄧ國總統竟然不相信自己的最高學府，不相信自己的母校？」、「考驗台灣人的恥度」、「民進黨的優點就是死不認錯」、「沒完沒了的荒唐鬧劇，現實比電影還扯」、「不可思議，我居然選了這樣的總統」、「再囂張多久，天理難容」、「失智列車全黨報到出發了」。