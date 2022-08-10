2022年8月10日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》於今年8月歡慶12週年，將於車庫舉辦充滿海量精彩獎勵和夏日好禮的海灘派對！8月12日至8月22日期間，我們將推出一系列週年紀念任務、豐富獎勵和可用來兌換珍貴的遊戲內物品和獨特自訂要素的週年紀念幣，與玩家一同慶祝狂歡！

凡是在週年紀念活動期間（8 月 12 日至 8 月 22 日）的任一天登入遊戲，玩家將免費獲得「絢爛十二」2D 風格。同時，玩家在活動期間內的任一天登入遊戲一次，就能獲得 1 天《戰車世界》加值帳號（最多共 7 天《戰車世界》加值帳號）。

玩家凡完成週年紀念每日任務即可獲得5枚週年紀念幣，可在遊戲內商店的特殊頁面中用以兌換點券、個人儲備、乘員、《戰車世界》加值帳號天數、風格、有趣的自訂選項，以及其他珍貴物品。此外，完成週年紀念重大任務還能獲得額外20枚週年紀念幣。好戲還在後頭！完成任何3個週年紀念每日任務，即可獲得具備速射炮的全新瑞典 III 階加值戰車 — Lago M38。

《戰車世界》發行總監Uriy Kuryavyi表示：「12週年紀念活動期間，玩家可留意可研發車輛、自訂要素、裝備、消耗品、自由經驗和乘員經驗轉換等的大額折扣。其中某幾天，還可享受每輛車輛的該日首勝 2 倍或甚至 5 倍的經驗加成。《戰車世界》就是要與玩家一同歡慶這個炎夏！ 」

關於《戰車世界》

《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。您將與來自世界各地的戰車車長們一同參與二次世界大戰時各種經典刺激的戰役。遊戲內共有超過500輛來自美國、德國、蘇聯、法國、英國、日本、中國、瑞典與捷克等國家的裝甲車輛可供使用，每台戰車的細節和設計完全忠於史實。

關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁設有15的辦事處，包括位於芝加哥、布拉格、上海、悉尼、東京和維爾紐斯的工作室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》，以海戰策略為主的《戰艦世界》以及手機遊戲《戰車世界：閃擊戰》。