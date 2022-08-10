2022年金恩盃（前稱聯邦盃）國際女網團體賽亞大區二級賽事，中華隊今天（10日）在小組賽迎戰香港隊，第1點單打楊亞依6比1、6比1擊敗胡可澄，可惜接下來第2點單打李珮琪0比6、4比6不敵張瑋桓，雙打兩位小將楊亞依／李羽芸2比6、4比6落敗，最終中華隊總比分1比2落敗，挑戰亞大區一級有危機。

中華隊在金恩盃目前屬於亞大區二級，這個分區今年將參賽國家地區分成A、B兩大組，A組為中華、香港、越南、寮國、伊朗、新加坡、馬來西亞、大洋洲、泰國、馬爾地夫，再分成兩小組，經小組循環賽後，兩個小組戰績最佳的爭奪晉級2023亞大區一級資格，中華隊與香港、越南、寮國、伊朗先在同個小組競爭，比賽地點是馬來西亞首都吉隆坡國家網球中心。

本屆金恩盃賽前評估，中華隊挑戰爭奪2023亞大區一級資格最大敵人是香港和分在另一個小組的泰國，香港只剩後天出戰勝券在握的寮國，中華隊則是明天出戰越南，預料兩場賽事可望由香港、中華拿下勝利，但因為今天輸給香港，中華隊恐將落入分組第2。