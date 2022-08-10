民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大昨天認定抄襲情節重大，決議撤銷林智堅碩士學位。雖然有民進黨英系立委今天中午率先發難，認為民進黨與台大對幹是火上加油。但蔡英文總統今天於民進黨中執會定調，「請全黨團結」支持林智堅捍衛清白。有綠委感概，有必要為了護航林智堅拉全黨下水道這種程度嗎？呼籲黨中央應該慎重思考「換堅」。

據了解，台大認定林智堅論文抄襲後，針對全黨救一人出現不同的聲浪．一名英系立委指出，學術倫理不容挑戰，他認為民進黨與台大對抗不理智，不僅賠上黨的形象，還把全黨都拉下水陪葬。

據悉，今天中午有英系立委在黨團群組發難，該名英系立委提出「各位夥伴，大家都不覺得我們現在的辯論方向，根本是當台灣人民都沒有判斷能力，就要呼攏過去嗎？」

該立委認為，林智堅昨天記者會用凌晨12：30的email來說沒有陳述意見機會，否定台大的學倫審查，擺明對台大對著幹，根本是火上加油。

另名英系立委則說，「民進黨跟台大對幹，這樣好？台灣人民相信台大，還是相信民進黨」。群組內不少綠委討論後則認為，「中央黨部要謹慎處理。」

有民進黨立委表示，林智堅論文爭議爆發後，蔡總統向他稱「智堅說論文沒問題，沒有抄襲」，但不論先前竹竹合併升格，或是論文爭議，林智堅都沒有向黨團成員說明，現在還要全黨救一人，實在令人挺不下去。