為加速補充產業跨領域具實作能力之專業人才，經濟部工業局2016年開始推動辦理產業人才能力鑑定iPAS考試，截至目前已有「電子通訊類、資訊類、智慧機械類、綠能科技類、生技醫藥類及跨領域」等6大專業領域21項專業工程師初、中、高級考試。

工業局解釋，iPAS是依據企業人才能力需求，規劃專業技術與能力的鑑定考試，客觀鑑別人才的專業知識力與實作即戰力，同時透過iPAS機制推動超過70所大專校院調整教學內容，並結合公協會及產學團體共同發展超過60門線上數位課程，已累計培育16,000人通過鑑定考試，並深受產業肯定，已超過3,200家次企業願意優先面試聘用通過iPAS考試獲證者，導引青年投入製造相關重點產業之優質工作。

為能培養符合業界所需之實作人才，工業局副局長陳佩利說，經濟部利用前瞻計畫預算，透過補助企業方式培育數位人才發展，由企業開立優質實習職缺，協助企業依實際需求量身規劃與設計完整優質實習訓練計畫，實習生結訓並考取iPAS證書後被企業所聘用，達到共同培養數位人才，強化技能實作為目的。目前已推動超過70家企業，共培育近1,300人，將求學中的莘莘學子帶入企業實習，以「做中學」的方式徹底消弭學用落差。同時，因疫情加速數位學習之際，工業局提供數位課程學習資源，協助企業在疫情嚴竣之際仍可完成培育人才之工作，已培育超過6,700人次數位人才。

工業局為協助數位轉型相關產業發展，促進國際人才在台就業發展機會，提供想跨入數位領域的求職者更多元工作機會，7月29日鏈結教育部、美國在台協會等單位，共同辦理「跨域數位暨國際人才就業博覽會」，「iPAS產業人才能力鑑定」參與其中，邀集亞馬遜雲端運算服務（AWS）、美光、台達、愛立信、廣達、華碩、凌羣、緯創、啟碁、中華精測等近30家國內外知名大廠開立超過2,000個優質職缺，當天初步媒合率近六成，像矽格開出的職缺已經成功招募到人才，代表徵才活動對於企業及iPAS求職者很有幫助。除透過本次活動協助iPAS獲證者求職外，工業局不定期辦理iPAS產學交流暨媒合活動，並建置獲證者人才履歷資料庫，提供求職者與企業可快速媒合機制管道。

陳佩利補充，實際追蹤歷年獲證求職者發現，iPAS考試獲證者儼然成為職場搶手的當紅炸子雞，初次求職成功率高達9成以上，相較勞動部職類別薪資調查結果，iPAS初任平均薪資也比一般初任人員高出10％以上。