由於家庭看護不適用勞動基準法，目前雙方工資自行議定，而現行契約驗證時各移工來源國會要求薪資不得低於1萬7000元，但已多年未調整，印尼日前以「零付費」在台灣未上路為由，拒絕驗證印尼移工契約，目前已有6萬移工被卡關，勞動部擬調整家事移工薪資至2萬元起跳，也對雇主祭出最高10.8萬元的補助。

印尼駐台辦事處以「零付費」為由，從今年3月18日起暫停（凍結）驗證新聘看護工契約，要求我國應合理調整家事移工薪資後才會恢復驗證看護移工文書。

因此，勞動部勞動力發展署近日與印尼多次討論調薪事宜，並獲得如果調薪3000元就可以豁免「移工零付費」適用，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，經調查後發現，目前雇主實際給付給看護工的薪資多數已達2萬元，因此就業安定基金管理會通過今天起新引進及期滿續聘的移工契約薪資至少要達2萬元，勞動部也編列預算補助弱勢雇主，每月補助3000元、補助3年、最高補助10.8萬元，此外，也針對一般雇主在今年年底前引進就每月補助1500元、最高補貼4個月。

蔡孟良預估，會有1.1萬名弱勢雇主受惠、8.5萬一般雇主受益。初步估計弱勢戶為要補助12億元、一般戶預算約5.1億元。

蔡孟良說，如果雇主給付薪資低於契約規範，可依就業服務法處6萬元至30萬元罰鍰、還可以廢止其聘僱許可，此外，發展署也建議如果移工繼續在同一雇主3年續聘，建議雇主加薪至2.1萬元、滿6年續聘可加至2.2萬元。

至於未來印尼是否會再以此要脅我國調薪，蔡孟良說，印尼不同部門有不同看法，此次與印尼方歷經4次談判，並告知要求過高我方不可能接受，而透過調查及估算雙方可以接受，如果未來要討論薪資會再雙邊會議溝通。

至於連一般雇主也補助，並綁定在今年年底，是否與選舉息息相關？蔡孟良說，「沒有太多選舉的想像」。