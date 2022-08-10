彰化縣長王惠美10日到大城鄉西港國小關心學生暑期營隊生活，宣布開學後，新學年彰化營養午餐要確定加碼了。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美10日到大城鄉西港國小關心學生暑期營隊生活，宣布開學後，新學年彰化營養午餐要確定加碼了。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美10日到大城鄉西港國小關心學生暑期營隊生活，宣布開學後，新學年彰化營養午餐要確定加碼了。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美10日到大城鄉西港國小關心學生暑期營隊生活，宣布開學後，新學年彰化營養午餐要確定加碼了。（吳敏菁攝）

再半個多月後就要開學了，為了因應萬物齊漲，彰化縣長王惠美10日到大城鄉西港國小關心學生暑期營隊生活，率先送出大禮，首次宣布開學後，新學年彰化縣國中小營養午餐都要加碼了，總共再挹注1.27億元，讓國小每人每餐補助到45元、國中50元。

彰化縣長王惠美今天到西港國小和小朋友一起手作地瓜圓小點心，也到學校廚房慰勞辛苦備膳的廚工。宣布營養午餐加碼的老消息。指出，過去營養午餐有分自辦跟外訂午餐，價格不一，有的是3菜1湯或4菜1湯，因應近期物價上漲，統一國小學生每餐補助45元、國中學生每餐補助50元，並鼓勵學校每週提供一次有機蔬菜，讓彰化囝仔吃得健康、吃的幸福。

王惠美表示，彰化縣營養午餐預算原本7億6783萬2648元，縣款加碼挹注約1.27億元，不含幸福餐券加碼經費，調整後午餐預算預計為約9億元。而幸福餐券今年暑假已經率先調整了，國小從50元調整至55元、國中從50元調整至60元。

王惠美到西港國小參加暑期營隊，也特別開心，指出出外念書的大學生到彰化各地的國中小暑期工讀，並教導學生英語、AI、科學、職涯探索、食農、體育、童軍、趣味閱讀及作業指導等，大手牽小手，一起提升彰化的教育力，今年共開辦223場次，讓孩子快樂學習，做中學、學中做，彼此間教學相長，也能讓大學生有更多心得。

西港國小校長洪信德表示，40年來第一次有縣長到偏鄉西港國小，就為全縣學童送出了「大禮」，營養午餐都加碼了，並指出大城鄉生產有地瓜、花生這些農特產，早期也有盛產西瓜，目前也有黃金蜆，學校配合鄉公所去年的專案，設置了黃金蜆的生態教學步道，今年進一步結合二林社區大學在地產業的專案，在食農教育方面，結合地方特產如地瓜，做成湯圓，讓小朋友了解從產地到餐桌的過程。