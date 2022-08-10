大陸觀察者網10日報導，共軍自2日開始在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，並於4日12時起在畫定的海空域進行軍事演訓行動。大陸國防大學教授孟祥青說，這次可說是歷次台海危機中演習力度最大、強度最高、最具有威懾力的一次。面對軍演，不同於1996年台海危機，台灣民眾非常淡定，甚至搶租海釣船出海看共軍軍艦。大陸軍事專家宋忠平認為，這是台灣民眾對共軍有充分信心，很清楚冤有頭，債有主，知道大陸一直希望和平解決台灣問題，主要是要震懾台獨、域外勢力。

宋忠平相信，台灣民眾會有很多種心態，有人很淡定，有很多原因：第一，隨著共軍實力不斷上升，台灣民眾更加深刻地認識到：如果真的要解決台灣問題，共軍有足夠的精確打擊能力，只打擊軍事目標，而不會傷及無辜。這是台灣民眾對共軍有充分信心。

第二，大陸進行大規模的軍事演訓是因為裴洛西、民進黨當局的挑釁，這是最核心的問題，而共軍、大陸政府要警告的是美國政府、民進黨當局，所以台灣的老百姓很清楚冤有頭，債有主，自然不會過多擔心。

第三，中國大陸一直希望通過和平方式解決台灣問題，大陸無論是通過《海峽兩岸經濟合作架構協議》，還是其他惠台政策，其實都是希望幫助台灣民眾提高生活福祉，改善生活條件。正所謂「兩岸一家親，血濃於水」，所以台灣民眾並不認為共軍是威脅，反而認為共軍震懾台獨勢力、震懾域外勢力，恰恰能給台灣民眾尊嚴。畢竟，美國、日本等國，事實上是把台灣作為「殖民地」，作為傾銷市場。

宋忠平希望，更多台灣民眾多看一看共軍的軍事能力，包括看看軍艦，對比一下國軍和共軍軍艦。這能讓他們更加深刻地認識到共軍的軍事實力早就今非昔比，兩岸力量早已有天壤地別差距。台灣民眾通過管窺共軍戰艦，能夠更清晰地了解共軍快速發展，不再做井底之蛙，自然也不會再支持以武拒統，更不會去做台獨勢力的殉葬品。