嘉義市議員戴寧涉嫌詐領、貪汙助理費518萬元，案件審理中，目前戴寧仍在羈押中，因刑法規定，羈押被告審判中不得逾3個月，嘉義地方法院考量戴寧與證人有親友或熟識多年關係，仍有勾串證人之虞，原羈押原因依然存在，今裁定延長羈押2個月。

嘉義地方法院的裁定書指出，戴寧因違反貪汙治罪條例等案件起訴，地院於今年5月11日訊問被告後，認為戴寧嫌疑重大，沒有羈押，難進行後續審判，因此同日裁定羈押。

裁定書表示，被告戴寧羈押期間即將屆滿，經訊問被告，並聽取檢察官、被告及辯護人意見後，認為被告雖否認犯罪，但是就其所涉利用職務機會詐取財物罪嫌及使公務員登載不實罪嫌，有檢察官起訴書證據清單所列各項證據可資證明，足認被告犯罪嫌疑重大。

裁定書說，考量戴寧與前夫郭男、母親賴婦等證人，具有親友或熟識多年關係，且證人的證述情節多有出入，衡量案件審理進度，檢察官及辯護律師均有聲請傳喚上述證人，戴寧可能對證人的證述產生心理影響，仍有勾串證人之虞，原羈押原因依然存在。

裁定書認為，沒有羈押，難確保後續審判及執行程序順利進行，所以自8月11日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信、受授物件。