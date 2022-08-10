相信女孩們都非常在意自己的膚質，儘管只長1、2顆痘痘都無法忍受，而且現在正逢夏季，出門就出油冒汗，但又必須時刻帶著口罩，因此髒污就很容易堆積在毛孔裡形成悶痘！痘痘肌的女孩就更不用說了，一年365天都在爆痘，但痘痘肌也別灰心，因為痘痘肌是可以改善的，今天小編就要告訴大家4個絕對能讓你改善肌膚的好方法，不僅讓妳痘痘消失，還可以靠後天養成水煮蛋般的水嫩肌膚，趕快接著看下去吧！

養成水煮蛋肌Tips：每晚12點前睡覺

熬夜就是肌膚老化的兇手，因為肝臟修復的時間大約在晚上11點到2點之間，這個時間睡覺才能良好排毒，同時也能避免臉上肌膚蠟黃、黯沉，早點睡覺不僅可以讓你隔天精神很好，還可以讓肝臟好好休息、降火氣，這樣才不容易長痘痘唷！長期熬夜的人切記不要在睡前1小時玩手機，可以試著早點上床看書或冥想，藉此讓腦袋放空，培養睡意。

養成水煮蛋肌Tips：喝2000cc的水

許多人一天都喝好幾杯手搖飲，水分攝取不足，反倒攝取過多糖分，因此痘痘長不停！其實水是人體不可或缺的必需品，每天喝2000cc的水，不僅可以讓排便順暢，進而改變許多人長期長痘痘的困擾，還可以讓肌膚保濕保水，根本一舉多得！所以大家快放下手邊的飲料，從今天開始當個水分充足的水美眉吧！

喝水對人體好處眾多。(示意圖/達志影像)

養成水煮蛋肌Tips：甜食油炸少碰

容易長痘痘的人，先檢視自己平常都吃些什麼，是不是都離不開甜食、油炸食品呢？其實油膩的炸物、糖分過高的甜食都會造成身體的負擔，難以代謝出體外，因此加速痘痘的形成，雖然小編可以理解女孩們日常中不能沒有甜食，但還是盡量少吃，畢竟想要有吹彈可破的肌膚，那勢必要付出點代價。

炸物、甜食都會造成身體的負擔。(示意圖/達志影像)

養成水煮蛋肌Tips：勤換毛巾、枕頭套

許多人都有用毛巾擦臉的習慣，但毛巾很容易孳生細菌，這時你又往臉上擦，很有可能就會讓你長痘，小編建議洗完臉用乾淨的紙巾輕壓殘餘的水就好，這樣既方便又衛生。還有每天接觸的枕頭套也不可忽視，因為灰塵、頭髮、塵螨容易沾在枕頭套上，但肉眼卻很難發現，導致這些髒污每天與我們的肌膚接觸，變成痘痘生長的一大原因，建議每1 -3 個月更換一次枕頭套，絕不能偷懶啊！

潮濕的毛巾就是黴菌最好的溫床。(示意圖/Shutterstock)

以上就是幾個養成水煮蛋肌的好方法，容易長痘痘的女孩，不妨可以從這些地方開始做起，我就不相信養成這幾個好習慣後，還會讓痘痘有機可乘！