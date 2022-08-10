裴洛西訪台觸怒北京，共軍4日起於台灣周邊進行大規模軍事演習。中共東部戰區今（10）日表示，近日的聯合軍事行動已完成任務，未來將繼續「緊盯台海形勢」，練兵備戰。

歷經一週的大規模軍演，中共東部戰區新聞發言人施毅表示，東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

施毅強調，戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。