由於汽油價格已經大幅下滑，預料周三公布的美國7月消費者通膨將放緩許多。

根據路透社所做的預測調查，經濟學家預估美國7月消費者物價指數（CPI）可能較6月上漲0.2%，較6月份創下2005年9月來新高的月漲1.3%大幅降溫。

在汽油價格下跌約20%之後，如果這項預測成真，將成為自2005年以來美國CPI月漲幅最顯著的回落。

經濟學家預估美國7月CPI年增8.7%，較6月的年漲9.1%大幅回落，並創下2020年4月以來CPI年增率最急劇的放緩。

惟High Frequency Economics首席美國經濟學家Rubeela Farooqi表示，總體消費者物價年增率遠超出央行目標，且未來幾個月仍可能維持在足以讓利率穩步走升的高點上。

此外，當聯準會考慮是否在9月再次升息75個基點之際，這份最新的報告仍可能顯示在排除波動較大的食品與能源價格後，美國的核心通膨壓力仍然高漲。

根據路透社調查，經濟學家預估美國7月核心CPI月漲0.5%，較6月份的月漲0.7%放緩。但與去年同期相比，美國7月核心CPI估上漲6.1%，較6月份的年漲5.9%進一步升溫。

金融市場目前預估聯準會在9月會議將連續第3次升息75個基點。儘管借貸成本急升可能導致經濟陷入衰退的擔憂揮之不去，但聯準會仍然維持激進的緊縮政策，自3月以來已將其政策利率提高225個基點。