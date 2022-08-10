統振(6170)7月合併營收為1.53億元，較6月及去年同期分別減少15.29％、41.02％；累計2022年1至7月合併營收為16.82億元，年減2.16％。

統振表示，公司近年來致力於轉型成服務領域的企業，包括金融科技與通訊、流通等兩大事業，目前皆取得初步良好的成果，前7月營收比重分別為51.73％、33.46％，除了金融科技與通訊持續增加在移工市場的占有率表現外，流通事業更是積極憑藉通路力的競爭優勢，成為多家國際知名品牌拓展台灣市場的重要代理商，涵蓋德國知名彩妝品牌Cartice 及Essence美妝保養、Toshiba與金頂系列電池、德國德之寶(Doppel herz)保健食品、新冠肺炎快篩試劑、其他生活消費等，良好的銷售業績表現，有利於優化整體財務結構。

統振進一步表示，為強化流通事業旗下各品牌廠商的品牌力，不僅針對不同消費者屬性制定專屬銷售推播策略，近日亦針對代理之德國知名彩妝品牌Cartice 及Essence舉辦新品發表會，透過專業彩妝師的講解引領、現場布置視覺效果、彩妝互動式體驗以及拍照打卡送好禮等，讓與會消費者能搶先取得第一手品牌與新品最新消息，也讓消費者感受使用的妝前妝後感受，不僅帶動現場嘉賓有8成的導購銷售佳績，亦在口碑行銷的推廣下，進一步提升德國彩妝品牌Cartice 及Essence的粉絲團人數增加之情形，統振以期良好的品牌力推進未來銷售率攀升，並對流通事業體的營運帶來正面的挹注。

展望2022年下半年，統振維持審慎樂觀看法，受惠未來移工人口的提升，統振積極強化在移工市場布局的各項業務，優化Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性和擴增使用範疇，將喜迎小額匯款、預付卡等爆發性成長的需求，助力整體營運保持良好的成長動能。