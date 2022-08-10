由芬格國際代理發行的日式幻想三國卡牌RPG《幻想名將傳》本週推出全新改版內容，新增「問鼎九州」大型跨服PVP玩法，並上線超人氣五星角色神秘皮膚。此外，官方宣佈MyCard 獨家回饋活動已開跑，凡於活動期間內於網頁儲值指定面額，即可享超值10%元寶回饋！

全新「問鼎九州」跨服玩法

榮耀再起，8月8日至8月17日期間內開啟第一屆「問鼎九州」跨服活動！「問鼎九州」為全服性質的PVP玩法，共分為「段位挑戰賽」、「天梯英雄榜」等兩部分。

首屆大型全服PVP開打

挑戰賽中玩家通過挑戰對手獲得積分，積分會提升自己的段位，隨著段位的提高，能夠獲得更多獎勵。而英雄榜則採用競爭激烈的換位制，排名越高的玩家，前來挑戰的對手也越多！需要靈活使用武將搭配策略，才能在戰區內一戰到底唷！全新的幻想三國，全新的激情和挑戰正在來襲，趕緊攜手軍團的兄弟好友踏上新的征途，一統天下吧！

限定時裝 華麗登場

8月10日至8月16日期間，遊戲內先行推出「關羽」限定時裝「威震華夏」，通過專屬活動即可解鎖蜀國大將「關羽」全新時裝。同時，官方也提前揭露兩款其他武將的外觀剪影，各位玩家們不妨猜猜看是哪兩位人氣角色的限定時裝吧！

炫酷外觀 相繼上線

儲值福利多 夏日大歡慶

凡於8月1日～8月31日活動期間內，至網頁儲值購買指定面額，成功儲值進《幻想名將傳》遊戲內，即可額外獲得10%虛寶回饋。更多活動相關注意事項請見粉絲團公告。

儲值返利10%虛寶

戰局情報系統 介面優化

本次版本更新後，遊戲新增實時BUFF總覽面板以及抗滅內容總覽面板，同時新增顯示出手武將與對方所有武將的抗滅克制關係，可讓玩家更加清晰明瞭地掌控戰場局面，示意如下圖。

戰情局介面優化

夏日好康，福利多多！更多遊戲資訊請密切關注《幻想名將傳》遊戲官方粉絲團。