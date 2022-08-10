大陸藝人王鶴棣和女星虞書欣合作的電視劇《蒼蘭訣》近期熱播中，剛開播就獲得許多觀眾好評，兩人戲外的互動也受到關注，為了宣傳新戲，他們一起上節目熱舞，不過事前女方擔心走光，頻頻低頭調整衣服，坐在旁邊的王鶴棣貼心用身體幫忙遮擋鏡頭，紳士行為獲得網友稱讚，意外掀起熱議。

近日王鶴棣、虞書欣為了宣傳新戲，登陸綜《你好星期六》，為了節目還特別多次排練，表演了一段雙人熱舞，順利在鏡頭前展現絕佳默契和舞技，親密的舞蹈動作更是讓觀眾看到臉紅心跳。不過當天在表演之前，虞書欣穿著平口低胸洋裝，因此相當擔心是否會因為舞蹈動作走光，她開口喊王鶴棣「幫我遮一下」，男方立刻移動身體幫忙遮擋，虞書欣則趁機拉著外套擋鏡頭，一邊調整衣服。

整理好後虞書欣有些小聲抱怨：「我好怕我走光啊！我怕跳著跳著走（光）了。」王鶴棣則暖心安慰，「貼點什麼，沒事！走不了、走不了，動作小點。」女團出身的虞書欣一邊練習舞蹈動作一邊回應：「那不行，我不能划水（混水摸魚之意）啊！」可愛反應不僅逗笑男方，也讓大批網友笑翻。

虞書欣和王鶴棣戲外互動也很甜。（圖／微博）

不少喜歡這部劇的粉絲激動留言：「他們相處好自然，真的沒在一起嗎？」、「我居然嗑到了」、「虞書欣太會撒嬌了」、「在一起在一起」、「好有小情侶撒嬌的感覺」。