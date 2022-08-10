金門今（10）日新增124名新冠確診者，累計1萬901例，約占本縣常住人口16.41％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今（10）日新增124名新冠確診者，累計1萬901例，約占本縣常住人口16.41％。縣府表示，明天將暫停警光會館三合一採檢站，但未來仍會持續再向中央爭取設置。

縣府說明，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，防疫措施持續與時俱進調整，先前目標以「清零」為主，現在則是與「病毒共存」，且國內修改確診條件為「快篩陽性，經過醫師評估確診」已經2個多月，PCR採檢需求減少，持續在外設站採檢耗費資源，如果因應未來還有需要做PCR確診，需要社區篩檢配合，就會再重新啟動。

金門縣流行疫情指揮中心也在今日上午，特別由身兼防疫長的縣府秘書長陳祥麟召集衛生局、民政處、社會處與行政處等單位研商，會中決議，金門縣配合中央政策指引，明(11)日起，暫停警光會館三合一採檢站，但仍將發函中央，持續積極爭取重啟採檢站，以應地區防疫的需求。

金門今日新增124名COVID-19確診者，確診累計1萬901例，約占常住人口16.41％。但如依中央發布的病例數計算，約占設籍人口7.6％。目前收治中76例，其中無症狀或輕症68例，中症4例，重症4例；確診者居家照護750例。