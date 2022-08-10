警方破獲以王姓主嫌為首的人蛇賣淫集團。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

警方起出不法所得現金約320餘萬元及帳冊、點鈔機、拉客用手機、國外SIM卡、保險套、漱口水、毛巾等大批證物。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警五分局去年於西門路查獲10名越南妹藏身大樓，經營「一樓一鳳」，循線掌握幕後有人蛇集團主導，且藏身於台南火車站前國賓大樓，警方跟監11個月，昨天北中南兵分三路，破獲以王姓主嫌為首的人蛇賣淫集團，帶回23名外籍賣淫女子，全案依組織犯罪條例、人口販運及妨害風化罪嫌移送偵辦。

該人蛇集團旗下小姐多來自越南，只有3名為泰國籍，小姐們面容姣好、身形窈窕，其中還有一名越南妹為新竹某大學留學生，也淪落下海打工賺錢。

警方指出，該人蛇集團以49歲王姓主嫌為首，旗下有馬伕、會計及機房等工作人員，王嫌以多個人頭身分，租下大量日租套房作為色情交易場所，設下重重門鎖及監視器，以一樓一鳳方式賣淫。小姐們主要據點在台南，但除了在台南插旗，也會安排外籍女子到桃園、彰化等地進行非法性交易。

專案小組聯合桃園及彰化警方人員及移民署台南市專勤隊昨天下午持搜索票，同步展開查緝行動，逮捕王姓主嫌、林姓馬伕等人，隨後集結警力，前往大樓執行攻堅搜索行動，由霹靂小組逐層破門搜索，共計查獲16名外籍賣淫女子，當時，還有5名嫖客正與越南女子進行性交易。

另外，桃園及彰化也同步查獲7位外籍女子，另在該賣淫集團之辦公室及記帳據點，又查獲地下匯兌的黃姓會計及黃、林2名成員，當場也起出不法所得現金約320餘萬元及帳冊、點鈔機、拉客用手機、國外SIM卡等證物、保險套、漱口水、毛巾等大批證物，全案依組織犯罪條例、人口販運及妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，王嫌利用外籍女子辦理入境來台費用不夠，先出資讓對方以合法打工或求學名義入境，等到來台時，再以同鄉遊說賣淫償還費用。越南女子平日只能待在狹小出租套房等接客，房間鑰匙皆由集團成員保管，並架設多組雲端監視器監視外籍女子一舉一動，初期性交易費用皆由集團拿取，須等到償債完畢，才可分紅。

王嫌等人以通訊軟體聯繫這些外籍女子，幾不碰面，除規避警方查緝，也增加警察偵查難度。專案小組成員於偵辦過程中，時常隨著馬伕車輛南北奔波跟監蒐證，還要不時喬裝旅客或租屋房客進入大樓蒐證，如今一舉成擒，總算鬆一口氣。