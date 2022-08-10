台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論，林智堅和綠營支持者一致痛批台大處理不公。對此，媒體人逆風的烏鴉今（10）日就表示「這當中其實不完全是政治操作，更多的可能是心態問題」，引發討論。

逆風的烏鴉今日在臉書上PO出一篇「堅持台大處理不公倒不全是政治操作」的文章表示，台大判定林智堅論文抄襲，撤銷他的國發所碩士學位，林智堅和綠營支持者一致痛批台大處理不公，還扣上政治帽子，這一切都在預料之中。但逆風的烏鴉卻認為，「這當中其實不完全是政治操作，更多的可能是心態問題」。

逆風的烏鴉指出，第一個心態是「特權者沒能獲得特權，就認為不公平」，這其實適用在所有擁有特權者的身上，民進黨重新執政以來，不折不扣在各個領域就是特權階級。逆風的烏鴉說，「不管是司法審判、監察院的調查、檢警調，遇到民進黨就轉彎的例子太多了。所以這群擁有特權的人，已經把特權當作理所當然，所以遇到特權行不通的時候，就會說是不公平」。這心態最具體的表現，就是在林智堅說他因為選舉所以無法配合審定會，反而開了可以去的時間給審定會這件事情上。這除了政治操作，看來他也是打心底覺得審定會應該為了他選舉行程，而更改發布審定結果的決定，這就是很明確的「特權者沒了特權，就認為不公」的表現。

逆風的烏鴉接著說，第二個心態「是心虛」。台大校長管中閔，台大社科院長蘇宏達，過去都是被民進黨惡整過的人物，所以看到他們主導審定，先天上他們就會從心虛到恐懼再到否定審定會的組成和決定。即使審定結果是公平的，他們也會認為不公。類似的例子，可以從二戰後很多戰犯審判的法庭上看到。不少滿手血跡的戰犯喊不公，主要論點都不是自己手上沒沾血，而是說審判法庭是戰勝國組成的，這些法官過去是他們的敵對方，所以它們直接推定不公。在這種情況下，拿再多證據出來也是沒用的，他們根本不可能會認帳。

逆風的烏鴉最後說，第三個心態，是「我會這樣做，你一定也會」。民進黨政府對於政敵不手軟，比如說用黨產條例、促轉條例惡整國民黨，還有之前的拔管，更多的還有NCC的撤中天新聞台執照。無疑的，民進黨人心中的想法就是「如果我掌權，我就會惡整敵人」。於是當審定會不是自己人，甚至被他們認為是「敵對一方」的人時，當然也就推定「你們一定也會惡整我」。逆風的烏鴉坦言「這些心理偏差，加上政治利益，也就注定他們不會相信學位審定結果了」。