現代保險教育事務基金會舉辦「2022保險信望愛獎」線上頒獎典禮，富士達保險經紀人連續十年獲獎肯定，今年由業務副總詹昱宸帶領的「台中十二區部」從眾多通訊處中突破重圍，拿下「最佳通訊處獎-壽險組」獎項。

詹昱宸表示，創業是條艱辛漫長的道路，非常感謝富士達總公司提供內部紮實教育訓練、高額獎勵的財務補助專案及強大的行政支援服務，讓我在組織發展上無後顧之憂。也要感謝區部所有主管及夥伴的努力與支持，讓台中十二區部成為一個共好、互助的優秀團隊。

台中十二區部自創立以來成長快速，是富士達「最年輕」的職場，以目前二百多人的成員中，90後世代就占了4成。年輕業務不僅充滿拚勁更具有使命感，看見國人普遍壽險及醫療保障普遍不足，台中十二區部團隊堅持「保險要回歸本質」理念，將重點放在保障型壽險及醫療險商品規劃，希望用自身專業協助每戶家庭規劃足夠的保障，讓保險成為保戶面臨風險時的強力保護傘。

富士達保經多年來致力於提供良好的環境，全力支援有志在壽險業創業的夥伴開創事業，推出「CEO培育鑫專案」、「ODP創業鑫專案」及「1000大企業人才招募專案」三大徵才專案，其中包含高額的財務補助及全方位的內部訓練，無論是沒有任何保險經驗的年輕人、頂尖的業務高手或是已在其他產業擁有豐富經歷的中高階主管，都能透過專案快速銜接，在富士達發揮潛能、挑戰無限可能。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達相當重視人才培育，即使面對疫情仍未停下腳步，持續線上開設富士達五大學院、三大研究所的專業課程，並強化數位教學系統及線上模擬考系統。在高階主管培植上更是不遺餘力，全力協助組織發展及職場設立與運作。全台40個區部服務據點中，有在內部創業者，也有許多職場負責人為求更好的職涯發展、完成創業夢想而從同業轉敘。我們希望能運用多年的業界經驗及豐富公司資源，協助新一代保險人才更快捷「複製成功」，完成夢想。

富士達保經成立16年來，秉持專業、誠信、負責任的理念穩健經營， 除了提供客戶最專業、優質的保險規劃之外，更懂得兼顧員工需求，提供完善的教育訓練及行政支援，協助同仁勇敢追夢、創造佳績。歡迎有創業夢或想年薪百萬的優秀人才選擇富士達。