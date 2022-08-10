法務部為保護國土資源及確保環境永續發展，指示檢察官積極打擊國土犯罪。南投地檢署檢察官張鈞翔、新竹地檢署檢察官葉子誠，因長期致力查緝森林盜伐集團，守護山林有功，今年榮獲行政院農委會「林業及自然保育有功人士」殊榮，法務部長蔡清祥10日特別表揚2人，並請2人與媒體分享偵辦盜伐案件之甘苦談。

依據法務部統計，近十年各地檢署偵辦違反森林法新收案件，自2012年630件，去年已降至273件，降幅達57％；偵結起訴案件，則自2012年的765人，降至去年的280人，降幅亦達63％，顯見在檢警、移民署、林務局密切合作下，已有效壓制盜伐惡行。

法務部表示，葉子誠在擔任新竹地檢署國土保育專組檢察官期間，積極指揮偵辦國土案件，蒐證縝密確實，尤其在偵辦觀霧國有林地盜伐集團案件時，從中發現疑似動物毛皮及骨頭，透過採證分析，進而查獲山老鼠盜伐並獵殺台灣黑熊等惡行，因而榮獲行政院2020年頒發「表揚偵破重大經濟案件有功人員」獎項。

至於南投地檢署檢察官張鈞翔，則是用心投入查緝山老鼠集團及國土保育案件，其於偵辦「一條龍山老鼠集團」時，更是運用科技偵查及行動蒐證，破解該集團包括盜伐、運送、銷贓、買家等一條龍完整脈絡，成功溯源斷根，使山老鼠無所遁形，澈底瓦解盜伐集團，對於珍貴山林資源之保育，功不可沒。

法務部長蔡清祥指出，台灣本島土地面積中，森林地面積約佔59％，森林保育對臺灣環境生態及國土保持，格外重要。為維護國家重要之森林天然資源得以永續保存，避免因盜伐導致森林涵養水源、水土保持暨對抗溫室效應之功能喪失。

蔡清祥強調，法務部已責成台灣高檢署制訂「檢察機關查緝森林盜伐執行方案」，結合檢警、移民署及林務局所屬各林管處，成立「檢警移林聯繫平台」，透過橫向聯繫及分工合作，持續查緝盜伐森林之不法案件，堅定守護國家森林之天然資源。