鴻海(2317)今（10）日召開線上法說，董事長劉揚偉及財務長黃德才表示，目前為主要客戶新產品量產期間，客戶訂單需求都在，因此庫存風險不高。未來2年若面臨景氣下行風險，營運策略將聚焦營收成長，並對於2025年毛利率提升至10％目標仍非常有信心達成。

對於法人提問鴻海第二季庫存水位偏高，黃德才說明主要有2原因，一是伺服器及網通產品缺料仍較嚴峻、長短料情況存在，在市場需求仍強勁下配合客戶進行備貨。二是疫情管制導致物流受阻，對此提高原物料安全水位，來因應缺料等供應不確定性風險。

黃德才表示，第三季為主要客戶新產品量產期間，目前備料都配合客戶量產爬坡需求運作，客戶需求都在，故庫存風險不高。

對於法人提問未來2年若面臨景氣下行，鴻海營運策略是聚焦營收還是毛利率成長，劉揚偉回應，若需求下滑對營收影響逾10～15％，營運策略一定會以營收成長為主、毛利率次之，因為「沒有市占率哪來的毛利率」，追求毛利率成長是以營收維持在某個程度之上。

同時，劉揚偉對2025年毛利率達10％目標仍非常有信心達成，指出除了3+3新事業的毛利率均可高於10％外，在既有資通訊（ICT）產業方面，也看到可透過增加光機電整合（CMM）零組件及雲端服務供應商（CSP）產品比重，帶動毛利率提升。

針對電動車量產進度及目標，劉揚偉表示，目前俄亥俄州廠已如預期進入小量生產，而電動車業務至2025年營收規模達1兆元，預期主要貢獻仍來自硬體，但希望在硬體有足夠大的基礎後，相關軟體營收能逐年成長、逐步展現貢獻。