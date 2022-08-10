美股隔夜走弱，市場關注即將公布的美國CPI資料，投資人不願在資料公布前大幅下注。此外內地公布七月CPI，年增2.7%，為近兩年新高，為港股帶來壓力。

周三香港恆生指數收跌392.60點或1.96%，為19610.84點，跌破2萬點，並為連三跌。國企股(H股)跌150.64點或2.22%，為6644.13點。

預計台北時間周三晚間8點半公布的美CPI資料。Invesco一名分析師David Chao表示，不認為市場已經走出熊市困境，衰退風險仍高，也不認為聯準會已經結束了激進的收緊政策。

科技指數大跌2.83%。阿里巴巴跌1.9%；騰訊跌1.0%；美團跌3.6%；京東跌4.5%；蔚來跌7%；小鵬汽車跌5.4%。

龍湖集團跌16%，報20.9港元。市場小道消息稱，龍湖的商業票據出現逾期；儘管公司出面否認，該傳言仍困擾了龍湖股價。此外龍湖周二晚間公布七月房產銷售數據，為2019年8月以來新低。

碧桂園也下跌7.2%。