中國外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會。針對中韓外長會談期間「薩德」問題，汪文斌稱，9日中國國務委員兼外長王毅在青島與訪中的韓國外長朴振長時間會談，達成重要共識，中方認為這次會晤是建設性且富有成果的。汪文斌表示，美方在韓部署薩德系統明顯損害中國的戰略安全利益。韓國政府正式對外作出「三不一限」政策宣示，中方重視韓國政府的這一立場，基於雙方諒解，中韓雙方階段性穩妥處理了薩德問題，不使其成為影響兩國關係健康穩定發展的絆腳石。

王毅指出，今年恰逢中韓建交30周年，三十而立的中韓關係歷經風雨洗禮，理應更加成熟、更加自主、更加穩定。歷史和實踐都證明中韓始終是安全與共的鄰居，始終是相互需要的夥伴，雙方相互尊重、相互支持、相互成就，不僅為兩國和兩國人民帶來重要利益，也為本地區和平發展繁榮作出重要貢獻。

王毅強調，面向下一個30年，雙方要總結有益經驗，把握好兩國關係發展大局。中方對韓政策保持連續性和穩定性，希望韓方同中方相向而行，應當堅持獨立自主，不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產供鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不干涉內政；應當堅持多邊主義，遵守《聯合國憲章》宗旨原則。這五個「應當堅持」是兩國人民意願的最大公約數，也是時代潮流的必然要求。中方願同韓方一道堅持雙方確定的戰略合作夥伴關係定位，推動中韓關係健康穩定向前發展。

王毅指出，當前全球化遭遇逆流，個別國家將經濟政治化、貿易供給化、標準武器化，破壞全球產供鏈穩定，作為全球自貿體系的受益者和建設者，中韓雙方應當共同抵制這種違背市場規律的行徑，共同維護兩國和全球產供鏈安全穩定。雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取盡快達成一致。雙方同意就維護產供鏈穩定事宜開展對話，致力於產供鏈完整、安全暢通、開放和包容，堅持貿易投資自由化，遵守世貿規則，堅持非歧視、非排他、公開透明原則。

汪文斌表示，薩德問題要指出的是，美方在韓部署薩德系統明顯損害中國的戰略安全利益。中方已多次向韓方表明關切，韓國政府正式對外作出的「三不一限」的政策宣示，中方重視韓國政府的這一立場，基於雙方的諒解，中韓雙方階段性穩妥處理了薩德問題。

汪文斌表示，在此次中韓外長會晤當中，雙方就薩德問題又深入交換了意見，闡明了各自立場，增進相互了解。雙方同意重視對方合理關切，繼續審慎處理和管控好這一問題，不使其成為影響兩國關係健康穩定發展的絆腳石。