民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士資格，本人繼續打悲情牌，然而在記者會上，林左打余正煌，還抱怨恩師陳明通，更直接連稱謂都不加，三番兩次直呼陳明通全名，也讓網友傻眼直「他真的不演了」。資深媒體人黃暐瀚也搖頭

林智堅在記者會上稱自己是受害者，不認抄襲，過程中甚至抱怨三番兩次出面救援自己的指導教授陳明通，要是不把資料給余正煌，他今天就不會坐在這邊，記者會中多次直呼陳明通名諱，卻完全不加稱謂，與之前稱「陳明通老師」態度大為不同。

網友看到也傻眼，紛紛留言討論：「他真的不演了」、「哇塞，他直接陳明通陳明通在叫，人家不是他的老師嗎」、「可見他心中根本沒把陳明通當老師」、「去洗學歷的怎麼會尊師重道」、「小智本性露出來了啦」。

對此黃暐瀚在臉書PO文，表示當初論文風波，李眉蓁認錯、道歉、痛哭，沒有怪罪中山大學跟被他抄襲的學生。反觀林智堅不認錯、不道歉、沒痛哭、頻喊冤，還怪學校，怪老師，直呼老師的名諱「陳明通」三個字，毫無學生對老師的敬意。