美國波音公司(Boeing)和挪威北歐彈藥公司 ( Nammo)共同宣布，衝壓式增程噴射砲彈試射成功，射程達到70公里以上。該型砲彈暫名為「衝壓噴射155」(Ramjet 155)，是美國陸軍「XM115遠程火砲計畫」的其中一部分。

即時防衛新聞(BreakingDefense)報導，參與研發的單位是波音公司旗下的幽靈工廠 (Boeing Phantom Works)，該單位的副總裁兼總經理史蒂夫‧諾德倫德(Steve Nordlund)的聲明表示：「這次射試成功，是火砲科技的巨大進步；我們相信，隨著技術不斷成熟，155公釐衝壓噴射型砲彈，是實現美國陸軍遠程精準火力的研發方向。」

RAMJET155砲彈具有自主推力，也會提升精準度，其實更像是一種砲射飛彈。(圖/波音)

波音公司將衝壓噴射式砲彈(ramjet projectile)比喻為「導向砲彈與飛彈的混合體」，每一枚砲彈就像1具小型衝壓引擎，借助大砲發射的衝力獲得初始速度，然後點然引擎，彈底再排出強力的氣流，達到持續加速與增程的性能。

衝壓噴射砲彈構造，有一半的空間是引擎燃燒室，藍色的部分是燃料，可安排炸藥的部分約只剩三分之一以下。(圖/美國陸軍)

幽靈工廠開發負責人丹•帕爾米特(Dan Palmeter)說：「6月28日的測試成功，驗證了衝壓噴射砲彈能夠在飛行中保持穩定，並且砲擊的初速足夠點燃衝壓引擎，達到更高的速度。」

帕爾默特說，在證明原理與安定程度以後，波音與北歐彈藥就可以專注於其他的改進，他說：「一旦確定了推進力和穩定性，接下來就是射程、導向和系統的其餘工作。」

根據波音公司的介紹，衝壓噴射式砲彈可以使155公釐榴彈砲的射程，從傳統的40公里，擴大到70多公里。

不過，由於砲彈有一大部分改裝成衝壓引擎，還要加注一些燃料，因此必然犠牲了裝藥量，因此這類砲彈必然是追求高精確度、低威力的定點打擊，而不是廣域大面積的破壞力。