NCSOFT旗下手遊《天堂2M》預告將於8月24日改版，開放全新「鎖鏈劍」職業、競技場副本「安塔瑞斯的巢穴」等內容，並準備了TJ’s禮券。今（10）日更新開放新競技場副本「惡魔島」以及上級煉金術系統。

《天堂2M》官方網站昨（9）日公開了「安塔瑞斯的咆哮」改版預告網頁，同時啟動事前預約活動。遊戲將於8月24日進行改版，除了開放全新「鎖鏈劍」職業外，還有新競技場副本「安塔瑞斯的巢穴」，同時也為繼承者們準備了TJ’s特別禮券。

為了迎接即將到來的偉大冒險，特別準備的TJ禮券，包含「TJ’s禮券－職業、TJ’s禮券－壺精、恢復禮券」。詳細內容可於官方網站進行確認。

TJ禮券

即日起至8/23 23:59，只要參加《天堂2M》「安塔瑞斯的咆哮」事前預約，即可獲得獎勵酷碰券，登錄後可獲得特別禮物，包含【英雄職業挑戰選擇券（活動）】、【英雄壺精挑戰券（1次）（活動）】、【咆哮信物（活動）】、【安塔瑞斯英雄裝備箱（活動）】、【安塔瑞斯補給品箱（活動）】、【祝福的殷海薩聖水（活動）x5】以及【安塔瑞斯魔法箱（活動）x14】。

事前預約活動

《天堂2M》今（10）日更新後開放新競技場副本「惡魔島」，8/10維護後～8/24維護前，活動期間內70級以上角色可透過副本介面→競技場→惡魔島入場。惡魔島主要由首領札肯和海怪出現的海怪之巢為主，共由5個區域組成，包含【第1領域－船之墳】、【第2領域－人魚之森】、【第3領域－海底龜裂】、【第4領域－精靈之放逐地】、以及札肯所在地【海怪之巢】。擊敗海賊之王札肯有機會獲得包含「艾爾納項鏈、拉烏爾腰帶、蘊含魔力的墨水（神話）、札肯之魂」等獎勵。

此外，海盜船附近將隨機發生「札肯金幣」活動，擊退來襲的大量怪物，就能獲得大量經驗值和獎勵。

《天堂2M》今日開放競技場副本惡魔島

今日更新同時也開放了「上級煉金術系統」，將稀有、英雄裝備作為煉金術材料使用，能獲得與一般煉金術不同的裝備、技能書等新道具，如用來精鍊古文的太古之石、精鍊墜飾的永恆之石、以及強化墜飾的墜飾強化卷軸。

煉金材料至少需由3個以上的稀有等級材料來組成，且只有部分稀有與英雄等級的裝備才能登錄。材料等級和強化數值越高，煉金的價值就越高，而獲得高等獎勵的可能性也越高。

《天堂2M》今日也開放了多項活動：

惡魔島第1季

【惡魔島 第1季】8/10維護後～8/24維護前，活動期間內可透過惡魔島NPC「亞丁騎士團長」購買「札肯秘密神諭之書（活動）」、「格蘭肯英雄神諭之書（活動）」以及「札肯秘密箱（活動）」，開啟後可分別獲得多項獎勵道具。

【海賊王的指南針】8/10維護後～8/24維護前，活動期間內，在指定副本狩獵怪物時將隨機掉落「海賊王的指南針（活動）」，蒐集海賊王的指南針（活動）可與活動NPC兌換獎勵。

此外，活動期間內每天晚上21:00～24:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1500、海賊王的指南針（活動）、殷海薩神諭之書箱（活動）、魔精石（刻印）*100」。

海賊王的指南針

【海賊王的血盟團結】8/10維護後～8/17維護前，活動期間內每日血盟捐獻次數由3次提升為5次，血盟捐獻獎勵也將提升為2倍。

海賊王的血盟團結

【探索克魯瑪高塔痕跡】8/10維護後～8/24維護前，活動期間內，每天可透過NPC「亞丁公告官（活動）」購買繼承者輔助魔法道具與「克魯瑪高塔探索神諭之書（活動）」，進行神諭任務獲得豐富獎勵。

探索克魯瑪高塔痕跡

【對決！惡魔島札肯】8/13（六）22:00～23:00，活動期間在世界等級高的第一個配對群組成功狩獵惡魔島BOSS札肯，將100%掉落「蘊含魔力的墨水（神話）」，蒐集包含蘊含魔力的墨水（神話）等多項全部材料時，將可製作神話等級技能書。

對決!惡魔島札肯

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。