內政部長徐國勇今日南下高雄市警局。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

徐國勇與高警局高階長官合影。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

九合一選舉在即，內政部長徐國勇今特地到高雄市政府警察局，並於會議中提及應全面防制任何組織假藉政黨或宗教等名義，以金錢或暴力介入選舉，尤其應嚴防境外勢力的滲透及假訊息影響選舉等行為。另外，對於候選人人身及各式競選造勢活動與處所、投開票所等維安工作應落實。

內政部長徐國勇10日下午到高雄市警察局，慰問全體同仁選舉維安工作辛勞，頒發選舉治安維護整備工作加菜金，會議聽取警察局局長林炎田對選前查賄制暴及治安維護工作所做的簡報。

徐國勇提到，查賄制暴一定會面臨很多地方的壓力，但這是警察的天職，公平的選舉是自由民主的根基，也是台灣能在國際立足的基礎，要求警察同仁加強布雷蒐報賄選情資，確實保密並積極偵辦，並特別強調科技偵查是未來打擊犯罪的關鍵。

由於距離年底地方公職人員選舉僅剩107天，徐國勇說，各警察機關應全面防制任何組織假藉政黨或宗教等名義，以金錢或暴力介入選舉，尤其應嚴防境外勢力的滲透及假訊息影響選舉等行為，任何可能影響選舉的犯罪，都應深入查處、向上偵辦。

另外，針對候選人人身、住居所、各式競選造勢活動與處所、投開票所、選票印製及護送等維安工作，各警察機關應落實各項整備工作。尤其是日本前首相安倍晉三遇襲身亡事件，各同仁對於維安工作應以最嚴密、最小心的心態，魔鬼藏在細節，應縝密維安部署。

針對近期騙詐騙集團誘騙民眾到柬埔寨等東南亞地區施以拘禁、凌虐、販賣器官、抽血，甚至質押轉賣使國人成為奴隸或要求贖金，他說，這是極其嚴重的犯罪，已經造成國人對治安的憂慮，這些犯罪集團在國內一定有共犯或接應者，請警察同仁要積極偵辦，讓人民免於恐懼。