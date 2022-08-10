石榴國中新任林俊賢校長將帶領該校邁向科技實驗學校發展。（石榴國中提供）

雲林縣府積極推動科技教育，斗六市石榴國中明年轉型為全縣第一所「實驗科技學校」，前斗六國中校長林俊賢領軍籌設。縣府教育處長邱孝文表示，這是一所讓對技職有興趣的學生提前扎根的學校，一半上課時間是手作課程，台積電文教基金會也樂觀其成。

邱孝文指出，因應實驗教育法鬆綁，技職教育原本從高中才分流，雲林縣府把石榴國中轉型為實驗科技學校，使技藝教育在國中階段就能扎根，學生提早接觸相關科技課程，初步構想開設機電、資工、化工、木工等科。

邱表示，現今社會以能力為導向，石榴科技實驗學校的課程有一半時間是實際操作，有興趣的學生可提早接觸資訊，也可提早取得相關證照。

為讓石榴實驗科技學校踏出穩定的第一步，教育處邀請甫從斗六國中校長卸任的林俊賢籌備這個新學校，他曾帶領斗國獲得2021年教育部教學卓越金質獎。

林俊賢校長指出，石榴科技實驗學校未來的目標是成為雲林的大安高工，有些學生助他們前進科技大學，至於目標是就業的學生，也可在完成高中教育後進入就業市場。

林俊賢說，德國教育在小學五、六年級就分流，石榴科技實驗學校將融合基本學力課程、技藝課程、語言教育，讓學生探索生活科技、資訊科技，師資將從高職、科大聘請，112學年度招收國一生，並籌設高中部。

邱孝文表示，設校經費將由縣府籌措，並尋求企業支持，台積電文教基金會對於雲林縣成立科技實驗學校的想法表達支持，認同有興趣於技職教育的孩子應提早給予課程引導。

石榴科技實驗學校未來將新建實習工場、高中教學大樓、學生宿舍。