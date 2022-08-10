花蓮港區未開放釣魚，設有告示牌。（王志偉攝）

花蓮漁港未開放垂釣，最近有釣客擅闖禁釣區垂釣，引發亂丟垃圾、釣線纏繞漁船引擎等問題，造成漁民與釣客衝突，甚至發現以岩釘打入港堤固定遮陽傘等破壞行為，農業處長陳淑雯說，對占用或毀損設施者將開罰，並應回復原狀，也會對屢勸不聽的釣客，依法裁罰。

花蓮漁港占地約17公頃，港嘴處兩堤防相距約25公尺，漁港區腹地及港區作業空間有限，僅供漁船筏進出停泊使用，並無供垂釣區域。區漁會總幹事林俊吉說，港區禁止垂釣，但卻發現有釣客在兩側架竿，有時漁船進出時引擎纏繞到釣線，造成衝突。

林俊吉說，港堤紅燈塔處並遭人以岩釘打入石縫中固定遮陽傘，或打了好幾個洞以安裝架竿器，甚至還發現夜間引導船隻用的紅綠燈塔，號誌遭人蓄意破壞，就算修好，不到1個月又被打破。

他說，亂象存在已久，漁會人員看到也會勸導，但因為沒有公權力，釣客多半不願配合，非常無奈。

農業處長陳淑雯表示，依《漁港法》第18條第1項第4款規定，在漁港區域內，不得採捕或養殖水產動植物，違反行為如經查獲，將依規定進行裁罰，民眾切勿前往禁止釣魚港區垂釣，農業處請與海巡等單位聯合稽查，先軟性勸導、勸離，如釣客屢勸不聽，將將依《漁港法》第21條，裁罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

陳淑雯說，花蓮港務分公司花蓮港東堤的垂釣場域，開放時間為每週六日上午6 時至下午4 時（實際以港務局公告為準）。呼籲釣友選擇公告開放區域垂釣，並穿著救生衣及防滑鞋等相關安全配備，在安全有保障下從事休閒垂釣活動，切莫輕忽海象狀況造成悲劇發生。